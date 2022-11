Ballando con le Stelle: Gabriel Garko rimane in gara, ma la sua permanenza fa discutere

Se da una parte Luisella Costamagna ha annunciato il ritiro dal programma, dall'altra non è priva di polemiche la permanenza di Garko...

Questa edizione di Ballando con le Stelle è stata segnata purtroppo da infortuni abbastanza importanti a cominciare da quello di Luisella Costamagna che nella puntata andata in onda sabato 12 novembre ha annunciato il ritiro dalla competizione insieme al suo maestro Pasquale La Rocca, anche quest’ultimo infortunato.

Anche le condizioni di Gabriel Garko stanno lasciando con il fiato sospeso i telespettatori. L’attore che ha comunque fatto una buona prova sulla pista da ballo è apparso piuttosto stordito – come per altro ammesso dallo stesso – per via degli effetti degli antidolorifici.

Ballando con le Stelle, Gabriel Garko è infortunato: il giudizio di Selvaggia Lucarelli fa discutere

A far discutere è stato soprattutto il metro che ha usato Selvaggia Lucarelli nel giudicare Gabriel Garko.

Quest’ultima, pur evidenziato le difficoltà che sta avendo il concorrente nel corso della gara ha comunque giudicato la performance con un “6”. In molti tuttavia hanno fatto notare che Luisella Costamagna, infortunata come Garko, aveva ricevuto un sonoro “0”, innescando polemiche sui social.

Garko è salvo grazie al tesoretto di Matano: il sostegno sui social

Nel frattempo l’attore è riuscito a proseguire la gara anche grazie ad Alberto Matano che ha consegnato un tesoretto di 50 punti proprio a Garko che altrimenti sarebbe stato penalizzato dall’infortunio. Sui social sono stati comunque molti gli utenti che hanno riconosciuto la bravura di Garko nel ballare, affermando che sarebbe senz’altro uno dei migliori sulla pista se non ci fosse l’infortunio a condizionare l’andamento della sua gara.