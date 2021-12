Ballando con le Stelle, Iannone invita a cena la Lucarelli: “Non si è mai lamentata nessuna”

Andrea Iannone ha stupito tutti, invitando a cena Selvaggia Lucarelli durante la puntata di Ballando con le Stelle.

Ballando con le Stelle, Andrea Iannone ha invitato a cena Selvaggia Lucarelli

Andrea Iannone ha stupito tutti a Ballando con le Stelle. Il concorrente ha voluto smentire il presunto flirt con la sua compagna di ballo Lucrezia Lando, con cui ha dichiarato di avere “solo un sicero rapporto di stima e affetto“. Il pilota di MotoGp, nella puntata andata in onda il 4 dicembre, ha cercato di giocare con il suo sex appeal per lanciare qualche provocazione a Selvaggia Lucarelli. La giornalista non è sembrata per niente infastidita dalle attenzioni del pilota

Ballando con le Stelle: la proposta di Iannone a Selvaggia Lucarelli

Andrea Iannone si è esibito in una rumba, iniziata accanto alla sua moto. Il concorrente, con il casco in testa, si è lasciato travolgere dalla sua partner con un ballo che è stato particolarmente elogiato da Carolyn Smith. Il suo giudizio è stato ottimo, ma è nato uno scontro con Selvaggia Lucarelli, per la quale l’esibizione è stata buona, ma non così esaltante. “Ma diamole il suo momento a Selvaggia, se lo merita. Le danno sempre contro tutti, con me può farlo, non me la prendo” ha dichiarato Andrea Iannone.

“Anzi le dò anche un bacio, le voglio bene. La invito a cena” ha aggiunto. Selvaggia Lucarelli ha gradito molto il suo invito e le sue attenzioni. “Se vuoi uscire una sera a cena con me ti regalo una gioia, non si è mai lamentata nessuna” ha aggiunto.

Ballando con le Stelle, il rapporto tra Iannone e Lucrezia Lando

Nonostante questo, i fan continuano a desiderare che nasca la scintilla tra il pilota e Lucrezia Lando. Iannone ha smentito il presunto flirt. “Se mai ci sarà un bacio è perché ce lo sentiamo, ma finora non è capitato” ha dichiarato il pilota. “Tutto quello che abbiamo condiviso finora è un sincero rapporto di stima e affetto, ci vogliamo bene davvero non facciamo finta” ha aggiunto.