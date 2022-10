Il Codacons si è scagliato contro Selvaggia Lucarelli accusandola di conflitto di interessi e ha chiesto alla Rai di sospenderla da talent show.

Data la partecipazione del suo compagno al talent show, il Codacons si è levato contro Selvaggia Lucarelli chiedendo alla Rai di sospenderla dal suo ruolo di giudice a Ballando con le Stelle.

Ballando con le Stelle, il Codacons contro Selvaggia Lucarelli: “Conflitto di interessi”

La nuova edizione di Ballando con le Stelle debutterà ufficialmente in prima serata su Rai 1 sabato 8 ottobre 2022. A poco più di 24 ore dalla partenza, tuttavia, il Codacons ha acceso un faro sul caso Selvaggia Lucarelli contestando la presenza di Lorenzo Biagiarelli tra i concorrenti del talent show. Biagiarelli, infatti, è il compagno della Lucarelli e, pertanto, l’associazione ha denunciato il conflitto di interessi che inevitabilmente coinvolge la giudice.

In particolare, il Condacons ha sollecitato l’intervento della Rai e ha dichiarato ad AdnKronos quanto segue: “Da giorni gli utenti appassionati del programma sollecitano il nostro intervento sulla scelta della trasmissione di inserire nel cast un concorrente legato sentimentalmente ad un giudice che dovrà valutare le sue esibizioni. Il conflitto di interessi è evidente, così come è evidente la tendenza della Lucarelli […] ad esprimere negli ultimi anni giudizi spesso non oggettivi, condizionati dalle proprie convinzioni personali e dalle proprie simpatie”.

Le richieste dell’associazione e l’esempio di Mietta

L’associazione ha anche addotto un esempio al fine di sostenere la “non oggettività” della Lucarelli a Ballando con le Stelle facendo riferimento a Mietta. La cantante è stata penalizzata per questioni che non riguardavano né il suo modo di ballare né il programma. I principali attacchi rivolti all’ex concorrente riguardavano la sua decisione di non vaccinarsi contro il Covid. Una situazione analoga, ma dai risvolti capovolti, potrebbe verificarsi in presenza di Biagiarelli.

Il Codacons, quindi, ha continuato: “È evidente che la presenza come concorrente di un soggetto legato sentimentalmente a un giudice possa totalmente alterare il giudizio sulle esibizioni. Nel caso specifico i voti espressi dalla Lucarelli, della cui buona fede siamo pienamente convinti, potrebbero tuttavia alterare l’esito della gara e le classifiche finali, vanificando gli sforzi dei telespettatori che da casa votano i propri ballerini preferiti”.

La richiesta, quindi, è quella di sospendere la Lucarelli o il suo compagno dal format: “Chiediamo alla Rai di adottare provvedimenti, valutando la sospensione di Selvaggia Lucarelli dalla giuria o quella di Lorenzo Biagiarelli dal cast dei concorrenti”. Oppure adottare una soluzione che tuteli entrambi ossia che i voti dati dalla giudice al fidanzato non vengano conteggiati in classifica finale.

Codacons contro Selvaggia Lucarelli: la replica della giudice di Ballando

Sulla questione, è intervenuta Milly Carlucci che ha asserito con convinzione che la Lucarelli non farà favoritismi a nessuno e meno che mai al compagno.

Intanto, nella serata di venerdì 7 ottobre, è arrivata la replica della giudice di Ballando con le Stelle che ha postato tra le sue Instagram Stories uno screen dell’articolo pubblicato sul sito dell’agenzia di stampa AdnKronos. A corredo dello screen, la Lucarelli ha scritto: “Ahahahahahah”.