Ballando con le Stelle, il successo di Arisa: voti alti per l’esibizione con Vito Coppola

Arisa sta ottenendo un grande successo a Ballando con le Stelle. L’esibizione con Vito Coppola ha ottenuto dei voti molto alti ed è una delle favorite.

Ballando con le Stelle, il successo di Arisa: voti altissimi

Arisa, insieme al compagno di ballo Vito Coppola, sta incantando Ballando con le Stelle.

I giurati sono rimasti estasiati dalla loro ultima esibizione e il feeling evidente tra i due rende tutto ancora più bello. Secondo Selvaggia Lucarelli la cantante non ha eguali e per questo le ha dato un 10. Ivan Zazzaroni ha dato 9, così come Canino, entre dalla Smith e Maritato sono arrivati altri due 10. L’opinionista Serena Bortone, ospite della puntata, ha esaltato il suo fascino. Alla cantante è stato chiesto se vuole vincere Ballando con le Stelle e lei ha risposto di aver già vinto.

Sta provando forti emozioni e si è anche molto lasciato andare. Al momento l’unica cosa che manca nel ballo sono le prese, perché Arisa ha paura dell’altezza. Il pubblico sta apprezzando moltissimo le sue performance.

Ballando con le Stelle, il successo di Arisa: il bacio con Vito Coppola

Il fuori programma del bacio con Vito Coppola ha lasciato senza parole Arisa. La giustificazione è stata che erano entrati nella parte.

Per lei la bachata è stato un ballo molto emozionante e ha instaurato un rapporto speciale con il suo compagno. Secondo Carolyn Smith la presenza di un bacio nell’esibizione ci stava bene, perché ha fatto parte della coreografia. Attraverso il ballo è molto freequente che le emozioni diventino più spontanee. La performance le è piaciuta moltissimo, anche se ci sono stati dei piccoli errori. Canino ha sottolineato la somiglianza di Arisa con Kate di “Will e Grace“, una donna timida che prende posizione, dice le cose e poi si pente.

La performance della bachata è rimasta nel cuore di tutti, ma nella nuova puntata Arisa è riuscita ancora una volta a conquistare il pubblico e ad emozionare.

Ballando con le Stelle, il successo di Arisa: emozioni vere

Nel corso delle puntata ci sono stati degli alti e bassi con i giudici, ma quello che è uscito fuori più di tutto è che Arisa è vera, anche sul palco. Le emozioni che sta provando con questa esperienza sono uniche e arrivano in modo molto sincero anche al pubblico. Per lei è stata un’occasione per mettersi in gioco ed è riuscita a coinvolgere e conquistare tutto il pubblico. Sicuramente è una delle favorite e potrebbe addirittura vincere il programma.