Ballando con le Stelle: l’omaggio di Milly Carlucci a Raffaella Carrà

Milly Carlucci ha annunciato che, nella puntata di apertura della nuova edizione di Ballando con le Stelle, sarà presente un omaggio a Raffaella Carrà.

Milly Carlucci: l’omaggio a Raffaella Carrà

Il 16 ottobre prenderà il via una nuova edizione di Ballando con le Stelle e Milly Carlucci ha già preannunciato che al suo interno, la prima puntata dello show, vedrà un omaggio per la compianta conduttrice Raffaella Carrà, scomparsa lo scorso 5 luglio a causa di un cancro ai polmoni.

“Probabilmente lo faremo in apertura, sarà un ricordo veramente sentito e di cuore da parte di tutti noi, che di Raffaella siamo dei fans“, ha dichiarato la conduttrice, legata a Raffaella Carrà da un rapporto di profonda stima e amicizia. In merito alla nuova edizione del programma (che come tutti gli show televisivi ha subito profonde modifiche a causa dell’emergenza Coronavirus), la conduttrice ha affermato:

“Quello che vivremo sarà il ‘Ballando’ della gioia e della felicità della leggerezza e, appunto, della rinascita.

Dobbiamo ritrovare l’ottimismo e la spinta per andare avanti. La leggerezza non è sinonimo di stupidità, ma un modo diverso di affrontare le difficoltà, mettendole in fila l’una dopo l’altra per superarle“.

Milly Carlucci: i concorrenti di Ballando con le Stelle

Tra i concorrenti di questa nuova edizione di Ballando con le Stelle vi sono: Memo Remigi, Valerio Rossi Albertini, Albano Carrisi, Morgan, Sabrina Salerno, Andrea Iannone, Federico Fashion Style, il rugbista Alvise Rigo, Bianca Gascoigne,Valeria Fabrizi e la cantante Mietta.

Milly Carlucci: la morte di Raffaella Carrà

Come molti altri fan, amici e colleghi anche Milly Carlucci aveva mostrato il suo stupore nell’apprendere la notizia della scomparsa di Raffaella Carrà, avvenuta lo scorso 5 luglio. La conduttrice è scomparsa dopo aver combattuto contro la malattia che aveva preferito tenere nascosta ai più fino alla fine. In tanti nei giorni successivi alla sua scomparsa le hanno reso omaggio con dediche, messaggi e dimostrazioni d’amore.

In occasione della scomparsa della conduttrice, Milly Carlucci aveva affermato:

“Il suo talento è inimitabile e non si può ereditare, ma Raffaella ci ha insegnato a lavorare con minuzia a tutte le parti di uno show e questo lo dobbiamo conservare come valore che rende lo spettacolo di Rai1 diverso da tutti gli altri“.