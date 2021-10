Il commento di Selvaggia Lucarelli dopo l'esibizione del concorrente: "Federico c'ha più soldi di me"

La seconda puntata di Ballando con le Stelle ha visto i concorrenti alle prese con nuove coreografie e nuove polemiche. Al centro della bufera è finita ancora una volta Selvaggia Lucarelli, per un commento nei confronti di Federico Lauri Fashion Style.

La prima esibizione a Ballando con le Stelle di Federico Lauri non aveva convinto la giuria, e la seconda non è stata da meno. Ma oltre ai voti bassi, è arrivato anche qualche commento poco gradito, su tematiche ben lontane dal ballo. Al termine dell’esibizione di Federico con Anastasia Kuzmina si è espressa Selvaggia Lucarelli, che non si è risparmiata: “Non balli male, ma non riusciamo a capire la tua direzione.

Io ti vedo vestito così e mi aspetto qualcosa di clamoroso, magari anche di non ballato benissimo, ma che incuriosisca”. Per la Lucarelli Federico potrebbe dare di più, fare: “Qualcosa di divertente. Non posso vederti ordinario, da 6”.

La Lucarelli su Federico Lauri: “Non posso vederti ordinario”

La richiesta dei giudici è stata quella di vedere Federico Lauri in qualcosa di più complesso, meno frivolo. Ma lui stesso ha spiegato: “Anastasia tante volte ha cercato di propormi cose complesse, voglio arrivarci per gradi.

Non mi sento di dire che lei non abbia fatto la cosa giusta. Vorrei arrivarci per gradi”. Ma dalla giuria è stato contestato l’atteggiamento del concorrente: “Sembra che tu dica ‘lo voglio fare, ma non più di tanto’”.

Lucarelli: “Federico c’ha più soldi di me”

A questo punto è intervenuta Alessandra Mussolini: per lei “c’è stato un pregiudizio sul fatto che lui è un parrucchiere, che da lui vanno le signore.

Questo è snob da parte vostra. È stato un atteggiamento snob”. Subito la replica di Alberto Matano, che ha contestato: “Non diciamo che c’è un pregiudizio nei confronti di categorie che hanno sofferto durante il virus. Scindiamo i piani. C’è massimo rispetto per le categorie che hanno sofferto”. E per finire in bellezza, il commento di Selvaggia Lucarelli che ha fatto scoppiare la polemica, se non fosse che Milly Carlucci è intervenuta a calmare le acqua: “Scusate, ma lui è un imprenditore, è anche offensivo chiamarlo parrucchiere.

C’ha un sacco di negozi, chiamarlo parrucchiere è un pregiudizio. C’ha più soldi di me, credo, Federico”.