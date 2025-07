Ballando con le Stelle: le ultime novità sul cast e le sorprese in arrivo

I retroscena di Ballando con le Stelle svelano vip in lizza e sorprese incredibili! Resta aggiornato su chi scenderà in pista e chi ha già detto no.

È ufficiale: Ballando con le Stelle sta per tornare e l’attesa è alle stelle! Dopo il grande successo di Sognando Ballando con le Stelle, il pubblico non vede l’ora di scoprire quali star si uniranno a questa avventura danzante. Milly Carlucci, la regina indiscussa del programma, è già al lavoro per formare un cast che promette scintille.

Ma chi saranno i vip pronti a calcare quel palcoscenico? Preparati a scoprire dettagli sorprendentemente intriganti!

Chiara Ferragni: un corteggiamento che continua

Milly Carlucci ha svelato di avere un grande sogno: far danzare Chiara Ferragni. Durante una recente intervista, ha confessato di averla contattata, ma al momento la fashion influencer ha declinato l’invito. “È in un percorso personale e non so quando le nostre strade si incroceranno,” ha affermato Carlucci. Ma chissà, potrebbe esserci un colpo di scena in futuro? La curiosità cresce! Non credi che vedere Chiara in pista sarebbe un vero evento? I fan non possono fare a meno di sognare un’apparizione della celebre blogger. Ma si tratta solo di rumor? La risposta è avvolta nel mistero, e l’attesa è palpabile!

Barbara d’Urso: ritorno come concorrente?

Un altro nome che tiene banco è quello di Barbara d’Urso. Dopo aver fatto un’apparizione come ballerina per una notte, si vocifera che potrebbe tornare come concorrente a tutti gli effetti. Milly Carlucci ha lasciato intendere che ci siano trattative in corso, ma ha anche mantenuto un velo di riservatezza. “Le voci circolano, ma è tutto in fase di definizione,” ha commentato. Sarà la volta buona per vedere Barbara ballare sul palco principale? La conduttrice, nota per il suo carisma e la sua presenza scenica, porterebbe sicuramente una ventata di energia al programma. La numero 4 di questa lista potrebbe davvero sconvolgerti!

Il corteggiamento di Francesco Totti: un sogno impossibile?

Un altro nome che tiene banco è quello di Francesco Totti. Milly ha ammesso di averlo corteggiato per anni e che recentemente ha fatto un piccolo passo avanti apparendo come ospite a Sognando Ballando. Ma l’idea di vederlo ballare come concorrente è ancora lontana. “Non so se accetterà mai,” ha dichiarato Carlucci. La possibilità di vederlo in pista è davvero remota, ma il gossip continua a girare! Ogni settimana, le anticipazioni sul cast di Ballando con le Stelle si intensificano, ma c’è una regola che non cambia: niente ex concorrenti di reality show. Milly ha ribadito che il pubblico merita volti freschi e nuove storie. Dunque, chi saranno i nuovi volti che ci sorprenderanno?

La giuria: conferme e novità

E non dimentichiamo la giuria! A partire dalla fine di settembre, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto torneranno al loro posto. “Ci vogliamo bene e siamo come una grande famiglia,” ha dichiarato Milly, sottolineando l’importanza della coesione nel gruppo. Ma chissà se ci saranno colpi di scena anche in questo frangente! Con tutte queste novità e rumor, la nuova edizione di Ballando con le Stelle promette di essere più emozionante che mai. Resta sintonizzato per scoprire chi saranno i vip che saliranno sul palco e quali sorprese ci riserverà il programma!