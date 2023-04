Arrivano diverse indiscrezioni sul futuro di Ballando con le stelle e sulla nuova giuria. Secondo alcuni rumors, Barbara D’Urso potrebbe volare in Rai e prendere il posto di Selvaggia Lucarelli.

Ballando con le stelle, l’indiscrezione: “Barbara D’Urso al posto di Selvaggia Lucarelli”

Si stanno diffondendo diverse indiscrezioni sul futuro di Ballando con le stelle e sulla nuova giuria. Secondo TvBlog, Selvaggia Lucarelli potrebbe non fare più parte della prossima edizione. Al suo posto, secondo i rumors, potrebbe arrivare Barbara D’Urso, direttamente da Mediaset. Secondo il retroscena di “Hit“, giornalista anonimo della testata di Blogo, ci sarebbe grande incertezza sulla riconferma di Selvaggia Lucarelli, visto che non ha rapporti idilliaci con il team del programma.

Milly Carlucci continua a sostenere la presenza di Selvaggia Lucarelli, funzionale soprattutto per le dinamiche che si vanno a creare nelle puntate. Nel caso, però, che non dovesse essere confermata, il nome pronto a sostituirla sarebbe quello di Barbara D’Urso. Tra gli indizi la pace fatta con l’agente Lucio Presta, che potrebbe significare un ritorno in Rai per Barbara D’Urso.

Ballando con le stelle, la giuria: gli altri nomi

Barbara D’Urso sarebbe un’ottima opzione per l’eventuale sostituzione di Selvaggia Lucarelli. TvBlog ha svelato anche un secondo nome papabile, ovvero quello di Francesca Fagnani, la conduttrice di Belve, su Rai2. Anche lei potrebbe essere presa in considerazione come giurata. Altri nomi potrebbero essere quello dell’ex parlamentare Nunzia De Girolamo, alla guida di Ciao Maschio, e Luisella Costamagna, concorrente dell’ultima edizione di Ballando con le stelle.