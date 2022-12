Ballando con le Stelle, Lorenzo Biagiarelli non è in studio: l'annuncio in d...

A Ballando con le Stelle c’è stata un’assenza importante in studio.

Il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, Lorenzo Biagiarelli non è presente tra i concorrenti eliminati di questa edizione. L’annuncio è stato dato poco prima dell’inizio della gara da Milly Carlucci. La conduttrice, al contempo, ha colto l’occasione per salutare oltre che Biagiarelli, anche l’ex concorrente Enrico Montesano.

Ballando con le Stelle, Lorenzo Biagiarelli non è in studio: il lungo post di Selvaggia Lucarelli

Nelle scorse ore Selvaggia Lucarelli ha scritto un lungo post nel quale ha spiegato quali siano state le dinamiche dietro alla mancata partecipazione del fidanzato:

“Domani finisce Ballando, ho detto no a tutti gli inviti in tv per parlare dell’esperienza, così come Lorenzo (esclusa Bortone). Non ci interessava parlarci addosso oltre il programma nè sovraesporci, oltretutto insieme.

Bastava Ballando. E mi sarei risparmiata di fare il riassunto di questa meravigliosa (!) esperienza se sabato, per l’ennesima volta in trasmissione non si fosse tentato, meschinamente, di capovolgere la verità, ovvero di dare la colpa A ME per come è andata per Lorenzo. E cioè, in parole semplici, in un modo che definirei mortificante. Tentativi di giocare ( loro sul serio) sul rapporto con la ballerina, rimproveri a caso su quanto la trattasse male perché pensate, non la portava fuori dopo 3 ore di prove al giorno (pensate se una donna fosse obbligata a uscire col capo o un collega, cosa si direbbe), poi fatto passare per mio succube, poi senza emozioni che deve imparare da altri.

O “ un ragazzotto” (il ragazzotto è tutti i giorni su Rai 1, io no). Accuse che hanno provocato shitstorm su di lui violentissime. Così alla fine (strano!) non lo vota più manco mia zia, esce, non lo salvano mandando la Zanicchi in finale al posto suo tra tesoretti e card e danno la colpa a me. A me che francamente sulle spalle quest’anno ne ho avute già tante. Ora, va bene tutto, però basta con questo giochino auto-assolutorio “tu sei antipatica, qualsiasi cosa accada a Ballando te lo meriti.

Te lo cerchi. Te lo chiami. È colpa tua”. E se è colpa di qualcun altro scherzava. Mi spiace solo non aver avuto la lucidità, mesi fa, di dire “Non è un pensiero gentile, nè l’inizio di una storia divertente”. Peccato. Non gli è stato possibile raccontare praticamente nulla di sè al contrario degli altri, ha passato due mesi solo a parare colpi e a ballare gratuitamente maltrattato. E mi spiace proprio per Lorenzo Biagiarelli soprattutto, a cui piaceva tantissimo ballare (mi chiedeva da anni di andare a un corso insieme e io sempre NO) e non se lo meritava. Questo sì, è colpa mia. p.s. Lorenzo Biagiarelli si difende benissimo da solo ma lui giustamente è già oltre e vuole voltare pagina. Io in questo caso sto difendendo me stessa, spero sia chiaro”.

L0renzo Biagiarelli non si è esposto

Nel frattempo Lorenzo Biagiarelli ha scelto di non dire nulla sui social, proseguendo la strada del silenzio. Nei commenti situati sotto al post di Selvaggia Lucarelli ci sono stati diversi messaggi di sostegno nei confronti dell’ormai ex concorrente a cominciare dalla collega e presentatrice Antonella Clerici che ha scritto: “Peccato solo che Lorenzo non sia uscito x quello che e’… una persona davvero speciale, generoso, curioso intelligente. E anche nel ballo/ canto niente male. Ma questo a mezzogiorno si vede e io gli voglio davvero bene”.