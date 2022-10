Ballando con le Stelle: Luisella Costamagna annuncia il ritiro, poi scende in pista

Luisella Costamagna ha scelto di ritirarsi per via del suo doppio infortunio. Alla fine ha comunque deciso di danzare.

Il percorso di Luisella Costamagna a Ballando con le Stelle, è stato probabilmente uno dei più travagliati. Già nelle scorse puntate era scesa in pista pur avendo avuto un primo infortunio. Un problema dunque di non facile risoluzione se si pensa la grande mole di impegno fisico che richiede il programma.

E così la giornalista, ha annunciato in diretta la sua volontà di non continuare il programma.

Ballando con Stelle, Luisella Costamagna annuncia il ritiro. Poi il ripensamento

La giornalista ha dato l’annuncio con rammarico, dicendosi anzi dispiaciuta per la decisione presa: “Vi ringrazio, è stato un onore ballare con voi. Non sapete quanto mi dispiace. Sono la prima ad essere arrabbiata nera perché ci ho creduto”. Alberto Matano, dal canto suo ha provato a far desistere la concorrente, ricordando che diverse persone infortunate sono arrivate alla fine.

C’è chi come Carolyn Smith, con un approccio pragmatico ha ricordato che, per rimanere in gara, basta un balletto di anche solo 40 secondi.

Una coreografia improvvisata

Selvaggia Lucarelli, si è detta invece concorde nella possibilità del ritiro. Alla fine Luisella Costamagna ha deciso di tornare in pista e di danzare, seppure con una coreografia in qualche modo improvvisata.

La risposta del pubblico è stata calorosa, mentre la stessa Lucarelli ha detto in modo critico: “Gli atti di eroismo sono altri…”, ha affermato.