Ballando con le Stelle, Mammuccari "corteggia" Lambertucci: "A me piaci tu"

Nella corso della puntata di Ballando con le stelle del 4 novembre sono stati puntati i fari sulla "storia" tra Rosanna Lambertucci e Teo Mammuccari. Il conduttore: "Non mi piacciono le ragazze giovani".

La puntata di Ballando con le Stelle del 4 novembre ha avuto finalmente inizio. Nel corso della diretta è stato mostrato un filmato nel quale sono stati puntati i fari su quella che è stata battezzata la “Teo e Roxy story”.Il conduttore e concorrente Teo Mammuccari ha “corteggiato” la concorrente Rosanna Lambertucci. “A me non piacciono le ragazze giovani, a me piaci tu”, ha osservato Mammuccari.

Ballando con le Stelle, Mammuccari “corteggia” Rosanna Lambertucci: il bacio “guaritore” del conduttore

Tutto ha avuto inizio durante le prove di ballo. Rosanna Lambertucci si è fatta male dopo aver sbattuto la testa sul ginocchio di Simone Casula. Ed è a questo punto che Teo Mammuccari ha dato un bacio sul bernoccolo: “Appena mi hai toccato, il bernoccolo è andato via”.

Il commento dei giudici

Come di consueto è arrivato il momento per i giudici di dare il loro voto alla performance. Particolarmente critico è il commento di Ivan Zazzaroni che ha definito l’esibizione di Rosanna Lambertucci “la peggiore di Ballando con le Stelle”. Guillermo Mariotto ha invece osservato: “Potevi fingerti morta, sarebbe stato meglio e non saresti stata squalificata passando alla settimana dopo“. Più scherzosa Selvaggia Lucarelli che ha suggerito “La porterai da rubagalline” (dal nome di un locale dove ha cenato con Mammuccari). Carolyn Smith ha spezzato invece una lancia affermando che è “molto più sciolta” e suggerendo di “lavorare tanto sulla coordinazione”.