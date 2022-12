Ballando con le Stelle, "Mi eccito, è moscio": Iva Zanicchi balla con il pupazzo di Samuel Peron

Nel corso della puntata di Ballando con le Stelle di venerdì 2 dicembre, per la cantante Iva Zanicchi è arrivato un ospite a dir poco speciale.

Ha varcato le porte dello studio nientemeno che “Samuelino Peron” ovvero il cugino del maestro Samuel Peron.

Fin lì non ci sarebbe nulla di male se non che “Samuelino” o “Lino” non è una persona in carne ed ossa, ma un pupazzo con il quale Iva si è dovuta cimentare in un ballo. L’effetto è stato esilarante.

Ballando con le Stelle, Iva Zanicchi balla con il bambolotto di Samuel Peron

Iva Zanicchi lì per lì è stata a dir poco sorpresa, specie quando nel momento in cui le veniva legato il pupazzo mentre si trovava a piedi nudi nel palco.

È stato proprio in quel momento che un commento della concorrente ha scatenato l’ilarità generale: “No ti prego, mi eccito”, ha detto con fare divertito. Una volta conclusa l’esibizione ha poi osservato nuovamente: “Guarda è moscio, completamente moscio […] Questo affare mi ha impedito di ballare discretamente”.

La reazione dei giudici

Non è mancato, come da copione, il commento dei giudici che hanno avuto il compito dare una loro opinione su quanto visto sul palco: “Portatelo a letto, magari funziona bene”, ha detto Iva Zanicchi a Selvaggia Lucarelli. “Hai guidato bene, hai fatto tutto con il ritmo giusto”, è stato invece il commento positivo di Carolyn Smith.