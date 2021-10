Ballando con le stelle, Mietta scrive un comunicato e chiarisce la situazione

Mietta dopo il caso che si è venuto a creare durante la seconda puntata di Ballando con le Stelle ha spiegato perché non si è vaccinata.

A seguito della positività al covid di Mietta durante la seconda puntata di Ballando con le Stelle, è scoppiato un caso che in queste ultime ore ha scoperchiato un “vaso di pandora”. Dopo che la vicenda è finita all’attenzione della Codacons, a parlare per lei è stato il giudice e amico Guillermo Mariotto che, durante la trasmissione Domenica In ha spiegato cosa ha portato Mietta a non vaccinarsi.

Ora a parlare è la stessa cantante che, attraverso un comunicato diffuso sul suo profilo instagram ha raccontato cosa è successo nelle ultime ore in diretta.

Mietta comunicato, “Dispiaciuta per l’attacco a cui sono stata sottoposta”

L’inizio del post di Mietta è segnato dall’amarezza, una sensazione che l’ha accompagnata non solo perchè non ha potuto gareggiare nella seconda puntata di Ballando con le stelle, ma perché – racconta la nota cantante – è stata sottoposta ad “un attacco” che l’ha portata a “chiarire alcune cose che dovevano rimanere nella mia sfera privata”.

Mietta comunicato, “Non ho fatto il vaccino per motivi di salute”

La cantante, nella nota, ha spiegato di non essersi sottoposta al vaccino, non perchè fosse contraria, ma per motivazioni legate al suo stato di salute e che, ha precisato, la riguardano in prima persona.

Ha dunque aggiunto: “Quando ci saranno le condizioni non avrò problemi a farlo, ma al momento non posso”.

Mietta comunicato, “Aspetto scuse da chi mi ha messo alla gogna”

Infine la cantante ha spiegato che nei giorni e nelle settimane precedenti ha effettuato regolarmente i tamponi che l’hanno messa in condizione di lavorare e partecipare a “Ballando con le stelle”. Proprio a questo proposito ha concluso annunciando che agirà nelle sedi opportune: “Resta inteso che agirò in ogni sede a tutela della mia privacy e della mia dignità e che mi aspetto delle scuse da chi mi ha messo inopinatamente alla gogna”.