Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ricorda in studio Raffaella Carrà

Durante la prima puntata di Ballando con le stelle, Milly Carlucci ha ricordato in studio Raffaella Carrà.

Era la regina del sabato sera, il caschetto biondo più famoso della tv italiana, grande ballerina e conduttrice… Raffaella Carrà era questo e molto più. A pochi mesi dalla sua morte la Rai potrebbe intitolare un teatro in suo onore proprio come quando morì l’amato Fabrizio Frizzi.

L’indiscrezione è arrivata da Milly Carlucci che, durante l’apertura della nuova edizione di Ballando con le Stelle, ha fatto intendere che questo potrebbe accadere molto presto. Nessuna conferma dunque, nessuna ufficialità anche se la nota conduttrice ha auspicato che l’auditorium forum italico possa davvero portare il suo nome.

Milly Carlucci Raffaella Carrà, l’annuncio in studio

Ballando con le Stelle intrattiene i sabati sera di Rai Uno da ben sedici anni e per l’esattezza dal 2005, eppure come ha voluto ricordare Milly Carlucci in trasmissione, quello che è diventato lo studio del noto dancing show, era stato il tempio di un altro storico e seguitissimo programma che ha fatto la storia della televisione italiana ossia “Carràmba che sorpresa!”.

“Quando siamo arrivati in questo studio eravamo un po’ tutti col fiato sospeso perché entravamo nella casa di Carràmba che Sorpresa! Il luogo dove per tanti anni Raffaella Carrà aveva costruito un successo incredibile per Rai Uno”, ha spiegato con un velo di emozione la conduttrice.

Milly Carlucci Raffaella Carrà, “Se ne sta parlando”

Milly Carlucci durante il suo intervento ha annunciato che la proposta di intitolare l’auditorium forum italico è arrivata proprio da lei: “Allora, io ho chiesto che questo teatro della Rai fosse intitolato a una grande donna, conduttrice, autrice, capoprogetto, che veramente ha fatto la storia della tv”. Ha quindi aggiunto: “Se ne sta parlando e magari uno di questi giorni succederà che io potrò dire… non l’ho potuto fare questa volta… “Buonasera dal teatro Raffaella Carrà”.

Milly Carlucci Raffaella Carrà, Alessandra Mussolini sarà opinionista

Squadra vincente non si cambia e così questa edizione sarà segnata da tante conferme. Ci sarà però una novità. Alessandra Mussolini che nella scorsa edizione ha gareggiato in coppia con Maykel Fonts, ricoprirà il ruolo inedito di “opinionista senza posto fisso”. “È meglio non averlo il posto fisso”, ha affermato in trasmissione.