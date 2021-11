Ballando con le Stelle, Morgan passa per vie legali e querela Selvaggia Lucarelli

La nota giornalista Selvaggia Lucarelli è stata querelata a seguito dell'acceso scontro avuto con Morgan.

Lo scontro tra Morgan e la giornalista Selvaggia Lucarelli, ha preso una brutta piega dopo le parole al veleno che sono letteralmente “volate” nell’ultima puntata di “Ballando con le Stelle”. Il noto artista, intervenuto alla trasmissione RAI “Oggi è un altro giorno”, ha reso noto di aver sporto querela nei confronti della giornalista.

Morgan querela Selvaggia Lucarelli, “Non ha competenze di ordine artistico”

Uno dei punti contestati da Morgan durante la discussione, è stato la mancanza di competenze sul piano artistico. Hoi proseguito: “C’è una falla di base (…) Lei non ha competenze di ordine artistico, non ha cultura dell’arte. È imbarazzante “te per me vedere la sua difficoltà. Certo, io dovrei tacere, però quando c’è in gioco la passione, il lavoro e l’impegno, ti girano pure le palle a vedere una persona totalmente incompetente“

Morgan querela Selvaggia Lucarelli, “Mi sta mettendo in difficoltà professionale”

Ad un certo punto, la conduttrice Serena Bortone, ha fatto il punto della situazione su quanto avvenuto al noto Dancing Show del sabato sera. Morgan tuttavia, ha frenato l’intervento sul nascere dichiarando: “Non lo leggere perché questo è oggetto di una querela. Vuoi che ti leggo il codice civile, il codice penale? (…) La messaggistica privata è un reato pubblicarla (…) Lei sta mettendomi in difficoltà professionale perché io sto parlando di meccanismi professionali e lei non è tenuta assolutamente a svelare (…) Per cui ha sia un problema penale che un problema civile la signorina in questo momento“.

Morgan querela Selvaggia Lucarelli, la nota giornalista: “Attendo le sue scuse”

Intanto la nota giornalista Selvaggia Lucarelli, già il giorno seguente dello scoppio della lite a Ballando con le Stelle, non ha esitato a prendere provvedimenti, pubblicando sui social un messaggio inviato privatamente da Morgan: “Morgan mentre era in onda dopo la sua esibizione, davanti a molte persone dietro le quinte ha detto cose molto gravi, di quelle che ovviamente si dicono solo a una donna.

Attendo le sue scuse e le attendo pubblicamente”, ha quindi affermato senza usare mezzi termini.