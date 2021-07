“Ballando con le stelle”: Sabina Guzzanti pronta a scendere in pista?

Nuove indiscrezioni vorrebbero anche Sabina Guzzanti tra i concorrenti della sedicesima edizione di "Ballando con le stelle", in partenza a ottobre.

Ballando con le stelle: prosegue il toto-concorrenti per la nuova edizione, la sedicesima, del programma di Rai 1.

Ballando con le stelle: Sabina Guzzanti sarà tra i concorrenti?

Ballando con le stelle 2021 inizierà il 16 ottobre e la produzione sta lavorando per definire il cast.

Dopo le indiscrizioni riguardanti la possibile partecipazione dell’hair stylist Federico Fashion Style e dell’ex leader dei Bluvertigo Morgan, secondo TvBlog anche la comica e attrice Sabina Guzzanti sarà tra i concorrenti.

Ballando con le stelle: Sabina Guzzanti sarebbe pronta per una nuova avventura

I personaggi che giorno dopo giorno vengono associati alla nuova edizione di Ballando con le stelle ben si abbinano alla volontà della conduttrice Milly Carlucci di rispecchiare con il suo show lo spirito del tempo e le tendenze.

Il suo obiettivo è infatti quello di alimentare la curiosità del pubblico, andando incontro ai gusti di diversi target e fasce di età. I nomi che circolano, per l’appunto Sabina Guzzanti, Morgan e Federico Fashion Style, interessano infatti tipologie differenti di telespettatori. La partecipazione di Guzzanti sarebbe in particolare sorprendente, in quanto la comica non ha mai provato a cimentarsi in un programma di questo genere.

Ballando con le stelle: chi è Sabina Guzzanti

Oltre che come comica e attrice, Sabina Guzzanti si è affermata come imitatrice, cabarettista, autrice e conduttrice televisiva e regista. Nata a Roma il 25 luglio 1963 dal giornalista Paolo Guzzanti e da Germana Antonucci, è sorella maggiore di Corrado e Caterina, anch’essi attori, comici e imitatori.

Guzzanti si è diplomata all’Accademia nazionale d’arte drammatica nel 1985. Ha esordito sul palcoscenico come comica insieme al fratello Corrado, per poi sviluppare la sua carriera principalmente in televisione.

Ha raggiunto la notorietà negli anni Novanta grazie a La tv delle ragazze e ad altri programmi di satira presentati da Serena Dandini (Scusate l’interruzione, Tunnel e Avanzi, tutti in onda su Rai 3).

La carriera di Guzzanti è stata caratterizzata da diverse controversie e da vere e proprie censure a causa della sua vena particolarmente satirica. L’attrice non appare sulla televisione pubblica dal 2018, quando ha preso parte alla trasmissione La tv delle ragazze – Gli stati generali 1988-2018. Nel 2021 ha pubblicato il suo primo romanzo, edito da Harper Collins Italia, 2119. La disfatta dei Sapiens.

