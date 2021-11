Ballando con le Stelle, Sabrina Salerno dedica il valzer alla sorella conosciuta da poco

Sabrina Salerno, nella puntata di Ballando con le Stelle, ha dedicato un valzer alla sorella Emanuela Introcci, conosciuta da poco tempo.

Sabrina Salerno, nella puntata di Ballando con le Stelle, ha dedicato un valzer alla sorella Emanuela Introcci, conosciuta da poco tempo.

Nella puntata di Ballando con le Stelle andata in onda il 27 novembre, Sabrina Salerno si è esibita sulle note di “Quello che le donne non dicono” di Fiorella Mannoia.

Un testo molto intenso, su cui Sabrina e Samuel Peron hanno ballato un valzer. La showgirl si è mostrata molto commossa dopo la sua performance e ha spiegato di volerla dedicare alla sorella, Emanuela Introcci, che ha conosciuto solo 12 anni fa.

Ballando con le Stelle, Sabrina Salerno: la dedica

Sabrina Salerno, molto commossa, ha dedicato il valzer alla sorella Emanuela, che conosce da soli 12 anni. La donna non è mai stata riconosciuta dal padre di Sabrina Salerno, ma nonostante questo le due donne sono riuscite a ritrovarsi e a creare un rapporto da sorelle, anche se dopo tanto tempo.

La concorrente ha commosso tutti, compresa Mietta, che è stata ripresa in lacrime tra il pubblico. “Ci vuole fiducia per fare come Sabrina che vola come un’elica! Questo è Ballando con le Stelle!” ha dichiarato Mariotto.

Ballando con le Stelle, Sabrina Salerno: grande successo

Sabrina Salerno continua ad ottenere un grande successo a Ballando con le Stelle. Le sue esibizioni mostrano sempre il suo grande talento e anche la sua grande sensualità.

Con i suoi look e le sue movenze, riesce sempre ad incantare tutti. In questa puntata è riuscita anche a mostrare la sua grande sensibilità, raccontando un pezzo della sua storia.