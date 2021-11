Ballando con le Stelle, Sabrina Salerno: gonna, trasparenze e sensualità

L'esibizione di Sabrina Salerno a Ballando con le Stelle ha incantato tutti. Con la sua gonna e le sue trasparenze è stata un concentrato di sensualit

L’esibizione di Sabrina Salerno a Ballando con le Stelle ha incantato tutti. Con la sua gonna e le sue trasparenze è stata un concentrato di sensualità.

Ballando con le Stelle, Sabrina Salerno: una delle protagoniste assolute

Sabrina Salerno è una delle protagoniste assolute della nuova edizione di Ballando con le Stelle.

Le sue esibizioni lasciano sempre tutti senza parole, incantano e conquistano la giuria e il pubblico. La donna si presenta quasi sempre con uno stile davvero molto sensuale, che risaltano la sua fisicità importante. Anche nella puntata andata in onda sabato 27 novembre, la Salerno è riuscita a conquistare proprio tutti, sia con il suo talento che con il suo look.

Ballando con le Stelle, Sabrina Salerno: trasparenze sexy

Sabrina Salerno si è presentata a Ballando con le Stelle con un look davvero molto sensuale.

Una gonna che ha messo in risalto il suo fisico, con trasparenze davvero molto sexy. Nella prova speciale della serata ha sottolineato quello che è stato il suo stile anche nelle settimane precedenti. La sua esibizione è andata molto bene e ancora una volta la donna è riuscita ad incantare tutti con la sua bellezza e la sua grande sensualità.

Ballando con le Stelle, Sabrina Salerno: le parole di Serena Bortone

L’opinionista Serena Bortone è rimasta molto colpita da Sabrina Salerno, che ha definito pazzesca e straordinariamente bella.

La donna è sempre molto brava in pista, si muove con grande eleganza e grande sensualità. Ha incantato l’opinionista, ma anche il pubblico a casa, come dimostrato sui social network. Il suo look provocante riesce sempre ad attirare consensi.