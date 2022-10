Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli contro Mughini: cosa è successo

Dopo lo scontro con Iva Zanicchi nella prima puntata di Ballando con le Stelle, Lucarelli ha criticato duramente Mughini: perché.

Ancora discussioni a Ballando con le Stelle. Nella seconda puntata dello show condotto da Milly Carlucci andata in onda sabato 15 ottobre abbiamo assistito ad un diverbio tra Selvaggia Lucarelli e Giampiero Mughini, una discussione questa partita da una precedente contestazione fatta dal giornalista circa 7 giorni fa ossia quando Guillermo Mariotto aveva giudicato la sua performance dandogli uno zero.

Immediata la risposta di Selvaggia Lucarelli.

Ballando con le Stelle, discussione tra Selvaggia Lucarelli e Mughini

Giampiero Mughini si è esibito danzando sulle note di “Viva l’Italia” di Francesco De Gregori, riuscendo a colpire positivamente anche il giudice Mariotto che ha affermato: “Te la sei giocata ad altissimo livello, emotivamente bellissimo. Basta un gesto e diventa sublime. Ammirazione e basta”.

Altrettanto positivo il commento di Carolyn Smith che ha fatto leva sul messaggio che il giornalista sta trasmettendo grazie alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle.

“Tutta questa poesia non la vedo”

Selvaggia Lucarelli non ci sta e nel ricordare le parole dette nei giorni scorsi da Mughini ha affermato: “Io sento parlare di eleganza, bei messaggi, commozione, abbiamo un concorrente che ha detto che ci avrebbe preso a calci nel c**o, tutta questa poesia non la vedo”. “Se uno ti offende, uno replica, nessuno ha il diritto di offendere”, si è sua a volta difeso Mughini. Infine Lucarelli ha detto con tono deciso: “Non mi devi dare tu i tempi.

Quello che ho visto è Veera meravigliosa che ti gira intorno, tu il sole, lei la terra, più che una coreografia, era astronomia”.