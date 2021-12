Selvaggia Lucarelli, durante la puntata di Ballando con le Stelle, non ha perso l'occasione per lanciare una forte frecciata a Raimondo Todaro.

Selvaggia Lucarelli, durante la puntata di Ballando con le Stelle, non ha perso l’occasione per lanciare una forte frecciata a Raimondo Todaro. Il ballerino ha lasciato la trasmissione per diventare insegnante ad Amici di Maria De Filippi.

Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli: la frecciata a Raimondo Todaro

Selvaggia Lucarelli non perde mai occasione per lanciare qualche frecciata. Durante la puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 11 dicembre, la giornalista ha lanciato una stoccata a Raimondo Todaro. Il ballerino, dopo tanti anni nel programma di Milly Carlucci, ha lasciato per prendere parte ad Amici di Maria De Filippi. Un addio che è arrivato improvvisamente e che ha lasciato senza parole la conduttrice e tutti gli addetti al lavoro, che hanno appreso questa notizia tramite un post su Instagram.

Non sono mancate le polemiche.

Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli: “Ho stappato lo champagne”

Nella puntata di Ballando con le Stelle è arrivato l’annuncio dell’addio alla trasmissione di Simone Di Pasquale, dovuto principalmente alla sua età. Selvaggia Lucarelli si è detta molto dispiaciuta, ma ha colto la palla al balzo per lanciare una frecciata a Raimondo Todaro. “Ci sono persone che se ne sono andate, anche recentemente, e io ho stappato lo champagne” ha dichiarato, riferendosi proprio al nuovo insegnante della scuola di Amici di Maria De Filippi.

La giurata ha espresso la sua felicità per l’uscita di scena di Raimondo Todaro, con cui ha avuto moltissime liti.

Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli: i litigi con Raimondo Todaro

Raimondo Todaro ha spesso litigato con Selvaggia Lucarelli, dopo le sue esibizioni con Nunzia De Girolamo ed Elisa Isoardi. Litigi che hanno portato la Lucarelli ad essere felici del suo abbandono. Nello specifico la giornalista si è scontrata più volte con il ballerino nel 2019, quando faceva coppia con la De Girolamo, con cui è nata una forte antipatia.

Raimondo Todaro ha sempre difeso la sua allieva in ogni modo per cui è rimasto questo forte contrasto con la giurata.