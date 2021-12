Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli pronta ad abbandonare? “Mi diverto in diretta…”

Selvaggia Lucarelli pronta ad abbandonare il suo ruolo da giurata a Ballando con le Stelle? Di sicuro sarà presente fino a quando continuerà a diverti

Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli pronta ad abbandonare?

Selvaggia Lucarelli è pronta a lasciare Ballando con le Stelle dopo questa edizione? Serena Bortone, a Oggi è un altro giorno, ha chiesto alla giornalista fino a quando resterà una giudice del dancing show.

“Io credo che tutte le esperienze durino finché ti diverti. La situazione così tesa con Morgan e tutto quello che c’è non tanto a Ballando con le Stelle, ma fuori Ballando con le Stelle fa sì che mi diverta tanto in diretta, un po’ meno quando torno a casa” ha dichiarato Selvaggia Lucarelli, lasciando aperta anche la porta per un possibile abbandono.

Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli: “Quest’anno c’è una strana aria…”

“Quest’anno c’è una strana aria, quella di mettermi un po’ in un angolo” ha dichiarato Selvaggia Lucarelli, riferendosi anche al litigio avuto la scorsa settimana con Carolyn Smith riguardo l’esibizione di Andrea Iannone. La giornalista non sembra essere particolarmente contenta di questa edizione e ha aggiunto anche un riferimento al caso Morgan. “Io ho ingoiato un rospo e mi siedo perché io per carattere non mi sarei neanche presentata in quella puntata” ha spiegato Selvaggia Lucarelli, sincera come sempre.

Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli: “Ho bisogno di essere presa per mano”

“Io ho bisogno di essere presa per mano, sentire che le persone sono dalla mia parte, che in quel caso era la parte giusta” ha dichiarato Selvaggia Lucarelli, probabilmente riferendosi a come la vicenda con Morgan è stata gestita all’interno della trasmissione. La giurata ha deciso di non giudicare più le esibizioni del cantante e Milly Carlucci ha semplicemente preferito lasciare ad Alberto Matano il compito di incalzare il concorrente sulla questione.

Per il momento la Lucarelli non abbandona, ma non è detto che nei prossimi mesi non possa decidere di prendere questa decisione.