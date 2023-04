Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli sostituita? Lei rompe il silenzio

Selvaggia Lucarelli ha risposto ad alcune domande dei fan dei social e ha anche rotto il silenzio in merito alla sua presunta sostituzione a Ballando con le Stelle.

Selvaggia Lucarelli sostituita a Ballando

Dopo le discussioni sorte nell’ultima edizione di Ballando con le Stelle si è sparsa la voce che Selvaggia Lucarelli possa aver deciso di dire addio al programma tv di Milly Carlucci ed essere sostituita da altri nomi altrettanto famosi del mondo dello spettacolo. In queste ore la stessa giornalista ha rotto il silenzio via social e ha dichiarato: “Ho letto, avevo già sentito alcune voci, la verità è che non so assolutamente niente. A proposito invece di voci su sostituzioni, i nomi – veri o no che siano – non mi riguardano, non è il mio programma. Voglio però dire una cosa: conosco molto bene il mio valore nel programma, ma ritengo anche che nessuno sia insostituibile. Nella vita figuriamoci in tv.”

Al momento non è dunque dato sapere se la giornalista verrà effettivamente sostituita all’interno del talent show o se invece tornerà a svolgere il suo ruolo di giudice. Milly Carlucci ha ribadito la sua ammirazione verso la giornalista e in tanti sono impazienti di conoscere i nuovi dettagli in merito alla vicenda.