Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli sui social: "Tutto un Costamagna, magna"

La vittoria di Luisella Costamagna a Ballando con le Stelle ha fatto scatenare i social che gridano allo scandalo: “Era tutto preparato, aveva ragione Selvaggia Lucarelli”.

Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli contro Costamagna sui social

“È tutto un Costamagna, magna“: così Selvaggia Lucarelli ha deciso di commentare l’esito della finalissima di Ballando con le Stelle 2022, vinta proprio dalla giornalista Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca.

La coppia, dopo essersi ritirata nella sesta puntata per infortunio alla caviglia accusato dalla giornalista, è tornata in gara e nella finale sembra aver riscosso più successo del previsto, tanto da alimentare le polemiche sui social: “Tutto preparato vergogna, aveva ragione Selvaggia Lucarelli“.

“Hanno voluto far vincere Costamagna, Egger aveva il 60% dei voti sui social“, si legge ancora su Twitter.

Molti cinguettii avrebbero ipotizzato la creazione di bot e account fake che avrebbero messo like falsi, ma sul punto è intervenuta Milly Carlucci, chiarendo come il programma abbia istituito una task force in grado di verificare la veridicità delle votazione su tutti i social.

Lorenzo Biagarelli assente alla finale: il commento su Instagram

Lorenzo Biagarelli non si è presentato alla finale: il compagno della Lucarelli, infatti, avrebbe preferito dare forfait per non continuare ad alimentare le polemiche e critiche nei suoi confronti, ma nella notte non è mancato il suo sfogo su Instagram:

“Volevo solo dire che domani se volete passare nel nostro locale spazzatura troverete un botto di onestà intellettuale e coraggio perché torna a casa una persona a cui ne avanza sempre tantissimo e non sappiamo più dove metterlo.

Ti amo sempre di più, Selvaggia Lucarelli“.

