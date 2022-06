Ballando con le Stelle si allunga: quanto durerà

La nuova edizione di Ballando con le Stelle sarà più lunga delle precedenti. Tutto quello che c'è da sapere.

Secondo i rumor in circolazione Ballando con le Stelle si allungherà fino al 23 dicembre 2022 e sarà un’edizione composta da 11 puntate e non da 10.

Ballando con le Stelle si allunga

Secondo i rumor circolati in rete la nuova edizione di Ballando con le stelle, al via dall’autunno 2022, andrà avanti per 11 puntate (dunque una in più delle edizioni precedenti) e il vincitore verrà proclamato il 23 dicembre.

In tanti tra i fan del programma sono curiosi di sapere quali novità e quali concorrenti saranno presenti in questa nuova edizione dello show che, al momento, sembra partirà dall’8 ottobre 2022.

I giudici

Sempre secondo indiscrezioni Giancarlo Magalli approderà nel cast dei giudici del talent show al fianco di Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. Per quanto riguarda i nuovi concorrenti di Ballando con le Stelle l’unica che finora ha confermato la sua presenza all’interno del programma è Iva Zanicchi.

La celebre cantante ha lanciato un avvertimento alla giudice Selvaggia Lucarelli e ha dichiarato: “Io vado, perché l’ho voluto, perché è l’ultima cosa che dovevo fare, perché io adoro ballare. Vado a Ballando con le Stelle e vado a ballare. Ho detto a Milly di non aver nessun rispetto perché io mi esibirò anche nel rock and roll”, e ancora: “Entro certi limiti, la signora Lucarelli deve fare un po’ di attenzione (…) Non deve esagerare Selvaggia sennò se io mi innervosisco, sai com’è?!”.