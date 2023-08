Simona Ventura e Giovanni Terzi sono ufficialmente concorrenti di Ballando con le Stelle 2023. L’annuncio arriva dai loro profili Instagram, dove hanno postato un filmato che ha subito attirato l’attenzione dei fan.

Ballando con le Stelle: Simona Ventura e

Giovanni Terzi concorrenti

Dopo Ricky Tognazzi e Rosanna Lambertucci, altri due Vip si aggiungono al cast di Ballando con le Stelle 2023. Stiamo parlando di Simona Ventura e Giovanni Terzi che, con un video affidato ad Instagram, hanno annunciato la nuova avventura televisiva.

L’annuncio di Simona Ventura e Giovanni Terzi

Simona e Giovanni vengono immortalati mentre fanno una corsetta. Ad un certo punto, lei si ferma e si rivolge al futuro marito:

“Amore, tu ti sarai chiesto come mai in questo periodo ti ho fatto fare tutti questi km. Ti devo svelare un segreto, vado a Ballando”.

Terzi, ridendo, ha replicato:

“Anche tu? Ma anche io. E allora che vinca il migliore“.

Simona e Giovanni a Ballando in coppia o da singoli?

Appurato che Simona Ventura e Giovanni Terzi sono concorrenti di Ballando con le Stelle 2023, una domanda sorge spontanea: saranno in gara in coppia o da singoli? Al momento non abbiamo alcuna conferma, ma secondo voci di corridoio gareggeranno singolarmente, quindi l’uno contro l’altra.