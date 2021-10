Ballando con le stelle, siparietto tra Morgan e la Lucarelli: ecco cosa è successo

La prima puntata di "Ballando con le stelle" andata in onda il 16 ottobre 2021, ha avuto come protagonisti di un siparietto Morgan e Selvaggia Lucarelli

Il cantante Morgan è un indiscusso protagonista di questa nuova edizione di Ballando con le stelle, il noto programma televisivo di Rai 1, la cui prima puntata della stagione 2021 ha avuto inizio nella prima serata di sabato 16 ottobre.

A rendere protagonista Morgan non è stata solo la sua esibizione di danza con Alessandra Tripoli, ma anche un caratteristico siparietto con la giornalista Selvaggia Lucarelli.

Ballando con le stelle, siparietto tra Morgan e Selvaggia Lucarelli

Tra i concorrenti più attesi della nuova stagione di Ballando con le stelle vi era certamente il cantante Morgan ed effettivamente la sua presenza nel programma non è certo passata inosservata.

Il cantante milanese, nella prima puntata dello show del 16 ottobre 2021, ha sorpreso positivamente la giuria con la sua prima esibizione di danza, eseguita con la ballerina Alessandra Tripoli, sua partner in quest’avventura.

A commentare l’esibizione di Morgan è stata tra gli altri anche la giornalista Selvaggia Lucarelli, componente della giuria di Ballando, la quale è diventata protagonista di un simpatico siparietto con Morgan.

Morgan prima che la Lucarelli prendesse parola per esprimere il suo giudizio sulla performance eseguita ha esordito con questa frase: “Arriva la cattiveria”. La giornalista a quel punto ha prontamente replicato a Morgan così: “Io la cattiveria? Sto ancora aspettando che mi richiami da 10 anni”.

Selvaggia Lucarelli ha poi rivolto una serie di consigli al cantante, tra cui questo:

“Ricordati di arrivare alla fine di questo programma con questo atteggiamento positivo, è un’ottima opportunità”.

Ballando con le stelle, Morgan e Selvaggia Lucarelli: un flirt nel passato dei due

La battuta di Selvaggia Lucarelli rivolta a Morgan: “Sto ancora aspettando che mi richiami da 10 anni“, non è certo passata inosservata all’interno del mondo social, che ha prontamente associato la frase della giornalista ad un presunto flirt del passato, intercorso tra i due.

Pare infatti che nel 2009, secondo quanto scrissero e documentarono le principali testate giornalistiche ai tempi, tra Selvaggia Lucarelli e Morgan ci fu un piccolo flirt, una breve relazione, che a giudicare dalle parole benevoli spese da Selvaggia per Morgan nella prima puntata del 16 ottobre 2021 dello show, non pare sia finita nel modo sbagliato, anzi pare non vi sia alcuna ombra di rancore tra i due.

Ballando con le stelle, Morgan conquista la Lucarelli e la giuria con la sua esibizione

Con la sua prima esibizione a Ballando con le stelle, Morgan ha saputo conquistare la giuria del dance show, aggiudicandosi la valutazione più alta della serata, ben 47 punti!

Sulle note di Up Town Funk, il cantante milanese e la ballerina professionista Alessandra Tripoli si sono cimentati in uno splendido charleston, un’esibizione certamente ben eseguita, che ha conquistato e stupito piacevolmente non solo la giuria, ma anche il pubblico in studio e a casa.