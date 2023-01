Ballando, Selvaggia Lucarelli verso la sostituzione: chi prenderà il suo posto?

La prossima stagione di Ballando con le Stelle potrebbe vedere un grande addio, quello di Selvaggia Lucarelli.

Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, la giurata avrebbe già una degna sostituta.

Ballando: Selvaggia Lucarelli verso la sostituzione

Ballando con le Stelle si è concluso da poco, ma si parla già della prossima edizione. L’ultima stagione è stata ricca di polemiche, incentrate soprattutto su Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima ha sottolineato di essere già stata confermata per il prossimo anno, ma ha ammesso di non essere convinta di voler accettare l’ingaggio di Milly Carlucci.

Secondo Alberto Dandolo, firma di Dagospia, ci sarebbe già una sua sostituta.

Chi sostituirà Selvaggia Lucarelli a Ballando?

A sostituire Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle potrebbe essere l’ex ballerina professionista Sara Di Vaira. Pare che la danzatrice, che quest’anno ha presenziato nella tribuna del popolo insieme al collega Simone Di Pasquale e Rossella Erra, stia facendo carte false per farsi scegliere dalla Carlucci. L’indiscrezione lanciata da Dagospia non è del tutto campata in aria, visto che, come sottolineato da Davide Maggio, la Di Vaira avrebbe già dovuto sostituire Selvaggia nella puntata in cui ha perso la madre.

In questa occasione, però, la Lucarelli scelse di andare in onda comunque, mandando all’aria i progetti di Sara.

Di Vaira prenderà davvero il posto della Lucarelli?

Al momento, la sostituzione della Lucarelli con Di Vaira a Ballando con le Stelle è solo un’indiscrezione. C’è da sottolineare, però, che la Carlucci nutre una profonda stima nei confronti di Sara, per cui potrebbe anche valutare il cambio di guardia. Allo stesso tempo, però, Milly è consapevole del potere mediatico di Selvaggia.

Insomma, i giochi sono ancora aperti e non si esclude nulla. D’altronde, Ballando è appena finito e mancano parecchi mesi prima del ritorno in tv.