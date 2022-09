Ballerina cerca casa, commenti sessisti sotto l’annuncio: “Sembra porno, prova sulla Salaria”

Ballerina cerca casa, commenti sessisti sotto l'annuncio: "Mi sembrava carino presentarmi così, non mi aspettavo di essere trattata come una prostituta"

In Italia succede anche questo: una ballerina cerca casa con un’inserzione social e viene sommersa da commenti sessisti sotto l’annuncio: “Sembra porno, prova sulla Salaria“. Repubblica spiega che la veneziana Gaia Arici cercava solo un’altra sistemazione dopo la scadenza del precedente contratto.

“Mi sembrava carino presentarmi così”

La ballerina professionista che vive nella capitale per motivi di lavoro aveva perciò messo un post-annuncio ed ha spiegato: “Mi sembrava carino presentarmi così, non mi aspettavo di essere trattata come una prostituta“. Gaia Arici è una ballerina professionista che ha lavorato nel corpo di ballo di Italia’s got talent e di X-Factor, poi in uno spot pubblicitario della Kappa con l’attrice Cristina Marino. Ecco cosa aveva scritto Gaia accludendo una foto del volto: “Cerco una stanza a Roma”.

Ballerina cerca casa, commenti sessisti

Ecco alcune delle risposte degli utenti, “più donne che uomini”: si parte con “sembra un annuncio porno”, poi “già che c’eri potevi far vedere anche la scollatura”, e ancora “questa cerca altre cose”. E si è anche andati oltre: “Tutte le stanze sono già occupate dalle colleghe, se la luce rossa è accesa i clienti sono impegnati” o come “Non sapevo avessero riaperto le case chiuse. Prova sulla Salaria, la Palmiro Togliatti credo sia piena“.