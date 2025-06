"Ballerina", Len Wiseman: ho puntato su scene d'azione mai viste

Taormina, 11 giu. (askanews) – Uscirà nelle sale italiane il 12 giugno dopo aver aperto il Taormina Film Festival “Ballerina” di Len Wiseman. Il regista di film d’azione come la serie “Underworld” o “Total Recall”, è arrivato alla 71esima edizione per la proiezione evento al Teatro Antico insieme all’attore Norman Reedus, il Daryl Dixon di “The Walking Dead” acclamato dai fan.

Il film è a metà tra gli eventi del Capitolo 3 e 4 della saga di John Wick e ha per protagonista Ana de Armas una ballerina in cerca di vendetta per l’uccisione del padre che combatte in sequenze acrobatiche che sembrano coreografie, sequenze di danza o pattinaggio in cui volano armi di ogni tipo: “Ho cercato di fare scene d’azione che non si fossero mai viste prima – ha detto il regista – ho visto molti film in cui l’azione è molto ben realizzata ma volevo cercare qualcosa di originale… Il mio approccio è inventare sul momento, a volte resto sveglio fino alle quattro del mattino a pensare che si potrebbero lanciare granate dentro casa o magari… un pattino da ghiaccio… con le lame molto affilate”.

Nel film Reedus è Daniel un personaggio misterioso che la protagonista incontra mentre cerca i responsabili della morte di suo padre e che deve proteggere a tutti i costi sua figlia, una sottotrama che potrebbe aprire un nuovo spin-off così come è accaduto per il suo ruolo in The Walking Dead: “Lo spero, non lo so – ha detto Norman Reedus – penso che ci siano molte storie che potrebbero essere raccontate ma chiedetelo a lui”, riferendosi al regista. “A un certo punto ho scritto una scena su Daniel e su quello che gli era successo quando ha portato via sua figlia, il suo punto di svolta… È stato inquietante, cose del genere sono eccitanti e si potrebbe davvero percorrere questa strada in un altro capitolo”.

Servizio di Lucilla Andrich