Roma, 18 ott. (Adnkronos) – "Bellissime le vittorie di Roberto Gualtieri e Stefano Lo Russo! Torniamo a governare a Roma e a Torino. Il Partito Democratico e il centrosinistra vincono bene in tutti i maggiori capoluoghi in Italia e in tantissimi comuni nel resto del Paese.

Un ottimo segnale!". Così Anna Ascani del Pd su Fb.