Il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, ha commentato i risultati dei ballottaggi delle elezioni amministrative che sono emersi dopo la chiusura dei seggi, esaltando il “trionfo” registrato dal centrosinistra.

Ballottaggi elezioni amministrative, Letta (PD): “È un trionfo”

I seggi, allestiti nelle città che sono andate al ballottaggio dopo il primo turno delle elezioni amministrative del 3-4 ottobre, sono stati chiusi alle ore 15:00 di lunedì 18 ottobre. Nelle ore che hanno seguito la chiusura dei seggi, sono stati gradualmente comunicati i risultati delle elezioni. In questo contesto, è emerso l’incredibile successo riscosso dal centrosinistra a Roma, con la vittoria di Roberto Gualtieri, e a Torino, con la vittoria di Stefano Lo Russo.

I risultati dei ballottaggi sono stati commentati dal segretario del PD Enrico Letta che li ha descritti come un “trionfo” del centro sinistra.

Ballottaggi elezioni amministrative, Letta (PD): “Gli elettori hanno superato tanti steccati”

In particolare, dopo aver appreso dei successi raggiunti ai ballottaggi, Enrico Letta ha tenuto una conferenza stampa in occasione della quale è stato accolto con forti applausi.

Nel corso della conferenza stampa, inoltre, il segretario del PD ha dichiarato quanto segue: “È un trionfo che non voglio celebrare con il trionfalismo, con l’idea che è una tappa importante per il centrosinistra e per il futuro della politica del nostro Paese – e ha aggiunto –.

Dobbiamo tenere i piedi per terra anche se il risultato è andato ben oltre le più rosee aspettative”.

Enrico Letta, poi, si è concentrato sul ruolo svolto dagli elettori durante il recente voto, asserendo: “Il risultato di oggi va oltre il voto delle città, tocca tutti gli angoli del Paese. Ho sempre saputo che la cosa più importante è ascoltare gli elettori, i nostri elettorati si sono fusi e hanno consentito una vittoria trionfale – e ha ribadito –.

Noi vinciamo perché siamo stati uniti, questo è il punto che mi sta più a cuore: unità, migliori candidati e uno sforzo di allargamento. Sono convito che l’idea di una coalizione larga sia realizzabile. L’atteggiamento federatore del PD continuerà: gli elettori hanno superato tanti steccati, seguiamoli”.

Ballottaggi elezioni amministrative, Letta (PD): “rafforzato il legame con il governo Draghi”

Infine, il segretario del Pd ha rilasciato le seguenti osservazioni: “Nei prossimi giorni e settimane ragioneremo con tutti quelli che sono stati i nostri alleati e che considero parte del campo largo di centro sinistra. Con il risultato di oggi, potremmo avere interesse ad andare rapidamente al voto, ma io dico che questo voto rafforza il governo Draghi, a cui chiediamo di andare avanti per tutto il resto della legislatura – e ha precisato –. Ha pagato la coerenza della posizione del PD sul Green Pass e sulla ripartenza”.

Letta, inoltre, ha concluso il proprio intervento con una riflessione sul centrodestra: “La destra dice che ‘abbiamo sbagliato i candidati’. Noi avviamo vinto con lo stesso margine a Roma e Torino. Ho sentito una conferenza stampa surreale di Matteo Salvini: mentre guardavo la tv, mi chiedevo se fossero immagini di archivio”.