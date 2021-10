Ballottaggi elezioni amministrative, Salvini (Lega): “Obiettivo le politiche”. Meloni (FdI): “Deblacle M5S”

Il leader della Lega, Matteo Salvini, e la leader di FdI, Giorgia Meloni, hanno commentato i risultati dei ballottaggi delle elezioni amministrative.

Il leader della Lega, Matteo Salvini, e la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, hanno esaminato i risultati emersi dai ballottaggi delle elezioni amministrative, che hanno visto il trionfo del centrosinistra.

Ballottaggi elezioni amministrative, i risultati del centrodestra

I seggi, allestiti nelle città che sono andate al ballottaggio dopo il primo turno delle elezioni amministrative del 3-4 ottobre, sono stati chiusi alle ore 15:00 di lunedì 18 ottobre.

Nelle ore che hanno seguito la chiusura dei seggi, sono stati gradualmente comunicati i risultati delle elezioni. In questo contesto, è emerso l’incredibile successo riscosso dal centrosinistra a Roma, con la vittoria di Roberto Gualtieri, e a Torino, con la vittoria di Stefano Lo Russo. Il centro destra, invece, è riuscito a conquistare la città di Trieste.

In questo contesto, si sono espressi il leader della Lega, Matteo Salvini, e la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

Ballottaggi elezioni amministrative, Salvini (Lega): “Obiettivo le politiche”

A proposito del risultato ottenuto ai ballottaggi delle elezioni amministrative, Matteo Salvini, ha dichiarato quanto segue: “Se uno viene eletto da una minoranza della minoranza è un problema non per un partito, ma per la democrazia. Avremo preferito vincere a Roma, ma i cittadini hanno sempre ragione. Il dato su cui ragionare è il non voto, che in alcuni quartieri ha superato il 70%.

Questo vuol dire che non è un problema destra-sinistra, fascisti-comunisti, ma la campagna surreale passata negli ultimi 7 giorni a parlare di fascisti che hanno che stanno solo sui libri di scuola, lascia i cittadini da un’altra parte. Al momento il Centrodestra ha più sindaci rispetto 15 giorni fa: passiamo da 8 a 10. Il nostro obiettivo è vincere le politiche”.

Il leader della Lega, poi, ha ribadito: “Lo zerovirgola in più o in meno in questo momento non mi preoccupa, il nostro obiettivo è vincere le elezioni politiche tra un anno e per questo ci stiamo organizzando in Calabria e in tutta Italia”.

Per quanto riguarda le prossime elezioni amministrative, invece, Salvini ha asserito: “Entro Natale io voglio i nomi dei candidati sindaci. L’errore che abbiamo fatto in alcune grandi città è di arrivare troppo tardi”.

Ballottaggi elezioni amministrative, Meloni (FdI): “Deblacle M5S”

I risultati dei ballottaggi sono stati commentati anche da Giorgia Meloni che affermato: “Ci dobbiamo metter al lavoro immediatamente, consigliando profili politici, perché a fronte di campagne aggressive non aiuta avere chi vorrebbe parlare al livello professionistico dei problemi, senza far parte della lotta del fango “.

La leader di Fratelli d’Italia, inoltre, ha ammesso: “Il centrodestra esce sconfitto da queste amministrative – e ha aggiunto – ma mi pare sia più una debacle del Movimento Cinque Stelle. Nel campo del centrosinistra, il PD festeggia sulle spoglie dei propri alleati grillini. Tutto questo lo considero positivo, nel senso che lentamente stiamo tornando verso un sistema bipolare“.

Infine, Giorgia Meloni ha sottolineato: “La sinistra ha trasformato questa campagna elettorale in una specie di lotta nel fango. Tentare di spaventare cittadini con argomenti falsi. Questo ha allontanato tantissimo cittadini e ha portato alla mobilitazione di un elettorato ideologico“.

Secondo la Meloni, quindi, i risultati dei ballottaggi rendono necessaria “una valutazione approfondita del centrodestra, bisognerà ragionare con maggiore freddezza ma alcune valutazioni si possono fare a caldo”.