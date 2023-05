Ballottaggi, Orlando (Pd): c'è un'aria favorevole alla destra

Genova, 29 mag. (askanews) – “C’è un’aria favorevole alla destra, non è cambiato il vento rispetto a settembre”. Lo ha detto il deputato del Pd ed ex ministro Andrea Orlando, commentando i risultati dei ballottaggi.

“Si sta riducendo una rendita – ha aggiunto Orlando – perché il centrodestra inizia a costruire una classe dirigente a livello locale che viene ritenuta credibile rispetto al passato. Un vantaggio competitivo che il centrosinistra aveva si è progressivamente assottigliato”.

“Si tratta di tornare a lavorare – ha concluso l’ex ministro – per costruire quadri, punti di riferimento. Poi, c’è un tema generale che riguarda come fermare la destra che, come abbiamo visto, è forte in tutta Europa”.