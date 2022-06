Ballottaggi, Salvini: Mi auguro che FdI e FI diano una mano

Palermo, 16 giu. (askanews) – “Mi auguro che in tutti i comuni in cui si va al voto contro le sinistre domenica prossima, Fratelli d’Italia e Forza Italia diano una mano. Faccio l’esempio di Verona dove il centrodestra unito vince col 60%, diviso perde; facci l’esempio di Parma, di Carrara. Tanti comuni dove mi auguro che gli amici di Fratelli d’Italia e Forza Italia diano una mano”: lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini rispondendo ai cronisti all’hotel La Torre di Palermo dove ha incontrato il neo sindaco di centrodestra della città Roberto Lagalla.

“Fino a domenica prossima ci son 38 città al ballottaggio – ha

detto Salvini -. Vista la scelta bizzarra del ministro Lamorgese

di votare solo la domenica vi lascio immaginare quanta gente

voterà domenica 26 giungo in città con 40 gradi all’ombra. Poi ci occuperemmo di tutto il resto”.

Sulle Regionali siciliane Salvini ha ribadito “che sceglieranno i siciliani, non arriveranno da me, Milano o Roma o altre città, imposizioni calate dall’alto, mi auguro che il centro-destra in Sicilia trovi una candidatura unitaria”, ha concluso.

(Immagini askanews)