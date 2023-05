Ballottaggi, Schlein: è una sconfitta netta, c'è vento di destra

Roma, 29 mag. (askanews) – “È una sconfitta netta”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein parlando con i giornalisti al Nazareno per commentare l’esito delle elezioni Amministrative. “Il voto, giusto, conferma che soffia ancora un vento di destra”.

“È necessario ricostruire un’alleanza delle forze che si contrappongono alla destra ed è un compito di cui devono farsi carico tutti, non solo il Partito democratico – ha spiegato la segretaria – sapevamo che sarebbe stata difficile. Non si ricostruisce, non si cambia in due mesi. E non passa mai da singole persone. Ci vorrà un tempo più lungo per ricostruire fiducia, per ricostruire un centrosinistra nuovo, competitivo e vincente”.

“Sappiamo che contiueremo a rimboccarci le maniche – ha concluso – a lavorare con ancora più sforzo. Lo stiamo facendo anche in queste ore per rilanciare sulla nostra proposta. Ma questa è una sconfitta e come tale la viviamo”.