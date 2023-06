Ballottaggi: Sicilia, domenica e lunedì 4 comuni torneranno al voto

Palermo, 10 giu. (Adnkronos) - Sono 4 su 128 i Comuni in Sicilia che domani e lunedì torneranno al voto per i ballottaggi. Il primo turno delle elezioni Amministrative 2023 nell’isola non è riuscito a consegnare il nome del nuovo sindaco nelle città di Aci Sant’Anton...

Palermo, 10 giu. (Adnkronos) – Sono 4 su 128 i Comuni in Sicilia che domani e lunedì torneranno al voto per i ballottaggi. Il primo turno delle elezioni Amministrative 2023 nell’isola non è riuscito a consegnare il nome del nuovo sindaco nelle città di Aci Sant’Antonio (Catania), Acireale (Catania), Piazza Armerina (Enna) e Siracusa. Ad Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania, la sfida è tra Quintino Rocca, sostenuto da quattro liste civiche (33,09%, frutto di 3.308 voti) e Giuseppe Santamaria, supportato da cinque liste di Centrodestra (30,13% con 3.012 voti). Ad Acireale, sempre nel Catanese, al ballottaggio sarà sfida tra due ex sindaci. Roberto Barbagallo, sostenuto da 8 liste, ha raccolto il 34,31% dei consensi (10.147 voti). Il suo avversario Nino Garozzo, appoggiato da 6 liste si è fermato al 26,59% (7.865 preferenze).

E ancora Piazza Armerina, in provincia di Enna. Qui sono due i candidati, entrambi di Centrodestra: Nino Cammarata, appoggiato da tre liste (per lui 32,35% con 3.893 voti) e Massimo Di Seri, seguito anch’egli da tre liste (21,71% e 2.613 voti). Gli occhi saranno puntati soprattutto su Siracusa si confronteranno Ferdinando Messina, sostenuto da sette liste di Centrodestra (32,33% al primo turno con 16.766) e il sindaco uscente Francesco Italia, di Centrosinistra (23,81% con 12.347).