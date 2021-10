Ballottaggio a Roma, Torino e Trieste, exit poll e risultati: lo spoglio in diretta

Exit poll e risultati delle elezioni comunali a Roma, Torino e Trieste impegnate con il ballottaggio domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021.

Come in altre decine di comuni italiani, domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021 a Roma, Torino e Trieste si terrà il ballottaggio per sancire il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale della città: come già fatto per il primo turno, Notizie.it si occuperà di fornire costanti aggiornamenti su affluenza, exit poll e risultati.

Ballottaggio a Roma, Torino e Trieste: exit poll

Una volta chiuse le urne alle 15 di lunedì, le diverse agenzie che si occupano di rilevazioni inizieranno a fornire i primi dati emersi dagli exit poll, vale a dire i sondaggi in cui viene chiesto agli elettori di indicare per chi hanno espresso il loro voto e che forniranno i primi feedback sui possibili consensi ottenuti dai candidati. Le prime percentuali ufficiali arriveranno dopo che i singoli seggi avranno iniziato a scrutinare le loro schede e fornito i dati alle piattaforme competenti.

Ballottaggio a Roma, Torino e Trieste: i risultati

In tutte e tre le grandi città a sfidarsi saranno i candidati sindaci del centrodestra e quelli del centrosinistra. Questi gli esponenti di una e dell’altra coalizione che ambiscono all’incarico di primo cittadino:

Roma : Enrico Michetti (centrodestra) e Roberto Gualtieri (centrosinistra). Secondo quanto emerso dalle votazioni del 3 e 4 ottobre, il primo era in vantaggio con il 30,14% dei consensi a fronte del 27,03% del secondo, ma non si esclude una rimonta del dem dato il sostegno che probabilmente avrà da Azione (la lista di Carlo Calenda, che ha già dichiarato di votare per Gualtieri) e da alcuni pentastellati.

Sarà eletto sindaco il candidato che riuscirà ad ottenere il 50% + 1 dei consensi.