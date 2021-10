Ballottaggio amministrative, Gualtieri: “Risultato straordinario”. Michetti: “Spero il clima sia diverso”

Terminate le elezioni amministrative Roberto Gualtieri ed Enrico Michetti hanno commentato a caldo il risultato.

A elezioni amministrative concluse è tempo di bilanci. Se da un lato il vero vincitore di questa tornata elettorale sia stato l’assenteismo – come fa notare tra l’altro Giuseppe Conte – a Roma c’è un vincitore in carne ed ossa e porta il nome del candidato del PD Roberto Gualtieri.

Il neo sindaco eletto è riuscito a sbaragliare l’avversario, il candidato di Fratelli d’Italia Enrico Michetti trionfando con il 60,15% dei voti rispetto al 39,85% raggiunto da Michetti. Non sono mancati naturalmente i commenti a caldo dei due candidati. Entrambi hanno fatto il punto della situazione su quanto successo così come sono state proposte per il futuro: “Da domani metterò tutto me stesso per essere all’altezza di questo mandato”, ha affermato Gualtieri a questo proposito.

Ballottaggio amministrative Gualtieri Michetti, per il il PD è tempo di lavorare alla giunta

“Facciamo rifiorire Roma, tutti insieme! […] Sono onorato della fiducia, è un risultato straordinario e la soddisfazione è grande”, queste le prime di Roberto Gualtieri che ha ringrazio quanti gli hanno accordato la fiducia e gli hanno permesso così di diventare sindaco. Per il sindaco eletto all’indomani del voto, sarà soprattutto tempo di preparare la squadra che per i prossimi anni amministrerà la Capitale. Tra gli impegni del neosindaco ci sarà quello di formare una giunta giovane dove le donne abbiano ruoli di primo piano che vada a rispettare una quotà di circa la metà della squadra di Gualtieri.

Ballottaggio amministrative Gualtieri Michetti, il candidato di Fdi: “Faccio al mio sindaco il mio augurio”

Da parte del candidato di Fratelli d’Italia sono arrivati gli auguri per il risultato raggiunto, un’occasione questa per Michetti che ha auspicato la formazione di un clima diverso: “Spero che in futuro il clima sia diverso con al centro i programmi per la città e non vicende di carattere nazionale che possono influenzare il voto. Faccio al sindaco il mio buon augurio perché Roma è la cosa più importante”.

Ballottaggio amministrative Gualtieri Michetti, Letta: “Sempre dalla parte della sicurezza e della libertà”

Non è mancato infine il commento del segretario del PD Enrico Letta che, senza troppe cerimonie ha dichiarato: “Ha pagato positivamente non solo aver scelto i migliori candidati, anche l’unità della coalizione, la generosità del Pd e ha pagato anche la chiarezza e la coerenza della nostra posizione politica nazionale. Siamo sempre stati chiaramente dalla parte della sicurezza e della libertà, dell’estensione del Green pass, della stragrande maggioranza degli italiani che vogliono lavorare e vogliono che il paese riparta”.