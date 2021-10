Ballottaggio amministrative, le ultime battute di Salvini, Meloni e Letta prima del voto finale

A poche ore dall'inizio del ballottaggio delle elezioni amministrative, Letta, Meloni e Salvini si sono scambiati le ultime battute prima del voto.

Siamo quasi arrivati alle battute finali in attesa del ballottaggio delle elezioni amministrative che si terrà nelle giornate di domenica 17 e lunedì 18 ottobre. Sono 76 i comuni sui quali si deciderà la partità di cui ben 73 superiori ai 15.000 abitanti.

Il clima tra le varie forze politiche in campo si sta facendo particolarmente acceso specie nelle città di Torino e Roma dove tutto potrebbe decidersi all’ultimo voto.

Ballottaggio ultime amministrative, a Roma Giorgia Meloni spinge per Michetti

A Roma la sfida tra Gualtieri (PD) e Michetti (Fdi) è ormai sulla bocca di tutti. Se infatti Gualtieri appare essere il favorito, dall’altra parte Giorgia Meloni tira fuori le ultime carte spingendo il suo elettorato e non solo, a votare il candidato Michetti.

“Sento che la città sta reagendo e vi chiedo dunque di andare a votare, ci andiamo a riprendere il Campidoglio!”, ha urlato il candidato di Fdi dal campo del campo dei fiori.

Ballottaggio ultime amministrative, Letta sostiene per Torino Stefano Lo Russo

Oltre al già citato Roberto Gualtieri su Roma, per la città di Torino il PD punta invece sul candidato Stefano Lo Russo: “C’è stata una valanga di vittimismo in questi ultimi giorni da parte della destra che francamente è bene che cessi perché è un vittimismo assolutamente eccessivo”.

Infine il segretario del PD ha aggiunto: “Noi abbiamo fatto una campagna elettorale in cui non abbiamo mai insultato nessuno, siamo sempre stati sui temi, sempre parlato a favore, sempre parlando delle proposte, quindi devo dire anche basta a questo vittimismo che è arrivato a dei livelli un po’ eccessivi”.

A spingere per la città di Torino – riporta La Stampa – anche il leader della Lega Salvini che durante un suo recente intervento davanti al Moi ha affermato: “A un sindaco chiedo il rispetto delle regole.

Quando noi ripulimmo il Moi venivamo da dieci anni di incuria dei sindaci di sinistra. La dimostrazione che volere è potere, che liberare e restituire ai torinesi alcune zone di Torino è possibile”.

Ballottaggio ultime amministrative, Meloni: “Campagna elettorale indegna”

Nel frattempo Giorgia Meloni non ha esitato, in occasione del comizio a sostegno di Michetti, a commentare la campagna elettorale ormai arrivata agli sgoccioli arrivandola a definire indegna: “La sinistra ha dato il peggio di sé per evitare che si parlasse di chi perde il posto di lavoro, di aziende che chiudono, dell’insicurezza che dilaga, degli 80mila clandestini entrati dall’inizio dell’anno, del degrado delle città governate dalla sinistra. Si è spostato il tema, dipingendo l’avversario come impresentabile. Confido i cittadini siano più intelligenti di come li fa la sinistra e che rispondano con il voto di domenica e lunedì”.