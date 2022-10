Ballottaggio Brasile, fotografo Salgado invita a votare per Lula

Roma, 27 ott. (askanews) – Il celebre fotografo franco-brasiliano Sebastiao Salgado ha invitato i brasiliani a sostenere l’ex presidente di sinistra Luiz Inacio Lula da Silva nel ballottaggio in programma domenica 30 ottobre contro il presidente uscente, il leader di destra populista Jair Bolsonaro, denunciando le politiche suicide di quest’ultimo in merito al Covid-19 e all’Amazzonia.

In un video pubblicato sul suo account Instagram, Salgado ha affermato:

“Domenica prossima, andremo alle elezioni.

In questo momento drammatico per la storia del Brasile, il governo attuale si ripresenta. Un governo che è responsabile della morte di centinaia di migliaia di brasiliani per una politica suicida sul Covid-19″.

“Un governo che ha massicciamente distrutto la foresta amazzonica, patrimonio delle future generazioni dei brasiliani. Un governo che non ha rispetto per le comunità indigene e le minoranze. Un governo che sta armando il popolo brasiliano in modo brutale”.

“Dall’altra parte abbiamo un candidato come l’ex presidente Lula, che ha fatto una grande performance durante il suo mandato ha davveor trasformato il Brasile in un paese in via di sviluppo, in un paese altamente riconosciuto sul piano internazionale”, ha aggiunto.

“Domenica dobbiamo avere giudizio, dobbiamo votare per la riunificazione del Brasile e per la democrazia”, ha concluso il grande artista.