Balneari: Bergamini (FI), 'sinistra ha derive ideologiche sbagliate'

Roma, 3 ago (Adnkronos) - "C’è bisogno di un’Europa di centrodestra, per contrastare le derive ideologiche delle sinistre che producono leggi sbagliate. Non siamo antieuropeisti ma ci interessa sensibilizzare sui legittimi interessi nazionali come ad esempio per i balneari&q...

Roma, 3 ago (Adnkronos) – "C’è bisogno di un’Europa di centrodestra, per contrastare le derive ideologiche delle sinistre che producono leggi sbagliate. Non siamo antieuropeisti ma ci interessa sensibilizzare sui legittimi interessi nazionali come ad esempio per i balneari". Lo ha detto la vicepresidente dei deputati di Forza Italia Deborah Bergamini intervenendo al Festival della Versiliana a Marina di Pietrasanta.

"Noi siamo in loro difesa non per un capriccio o una rivendicazione populista ma per far capire a Bruxelles cosa sono gli stabilimenti balneari in Italia e l’accoglienza turistica. Abbiamo questa responsabilità e potremmo farlo solo con una Europa legittimata politicamente con una impronta di centrodestra”, ha aggiunto.