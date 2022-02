Roma, 15 feb. (Adnkronos) – "Ma un bene pubblico che sia una spiaggia o un molo, può essere dato a qualcuno all'eternità? Salvini e Meloni mi risponderebbero no. Allora va trovato meccanismo per renderlo contendibile. Invece di perdere anni in questo muro contro muro, si fosse approfondito come fare la gare, così potrebbe uscire una cosa equa".

Così Pier Luigi Bersani a **L'Aria che Tira** su La7.