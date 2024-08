Balneari: Bonelli a Capacchione (Sib), 'spiagge non sono di vostra proprietà'

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – "È vero, ero capogruppo dei Verdi, e grazie a un mio emendamento fu inserita la norma sul 'libero e gratuito accesso per il raggiungimento della battigia anche ai fini della balneazione'. Fu grazie a questa norma, presentata e approvata, che venne stabilita la regola secondo cui le pertinenze commerciali devono essere assegnate a prezzi di mercato, una disposizione che molti balneari non hanno mai voluto rispettare. E’ falso che ho fatto io i canoni che purtroppo sono gli stessi da oltre 30 anni. Ricordo a Capacchione che le concessioni demaniali non sono proprietà dei gestori degli stabilimenti balneari, ma dello Stato e quindi del popolo italiano. È necessario triplicare subito i canoni e porre fine alla privatizzazione delle spiagge". Così in una nota il deputato di AVS e portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli.