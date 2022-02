Balneari: bozza, 'entro 6 mesi decreti legislativi per riordino concessioni'**

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – "Uno o più decreti legislativi" entro 6 mesi "dalla data in vigore della presente legge" per "riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali". E' quanto si legge nella bozza sui balneari all'esame del Cdm.

Questo il passaggio: "Al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi allo sfruttamento delle concessioni per finalità turistico-ricreative, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata , uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative, nonché la disciplina in materia di concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, ivi inclusi i punti d'ormeggio".