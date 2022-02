Balneari: bozza, no durata a concessioni, garantire ammortamento e remunerazione**

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – La durata delle concessioni balneari, una volta che verranno messe a gara, dovrà coprire "un periodo non superiore a quanto necessario per garantire al concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti autorizzati dall'ente concedente in sede di assegnazione della concessione e comunque da determinarsi in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici".

Lo si legge nella bozza dell'emendamento sulle concessioni balneari all'esame del Consiglio dei ministri.