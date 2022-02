Balneari: bozza, norma contro caro ombrellini, su concessioni 'pesano' prezzi e qualità servizi**

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – Tenere in "adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario, della qualità e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati dall’offerente per migliorare l’accessibilità e la fruibilità del demanio, anche da parte dei soggetti con disabilità, e della idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull’ambiente e sull’ecosistema, con preferenza del programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili".

E' questa la cosiddetta norma contro il 'caro ombrelloni' contenuta nell'emendamento sulle concessioni balneari all'esame del Cdm.