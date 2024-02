Balneari, Coronato (VDP): via a consultazione pubblica VAS "PUA"

Roma, 16 feb. (askanews) – “È partita da pochi giorni la consultazione pubblica per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano Utilizzo degli Arenili di Roma (il PUA), uno strumento di pianificazione e programmazione delle aree demaniali marittime senza valore di strumento urbanistico. Con il PUA si affronta la questione delle concessioni balneari, delle spiagge del litorale di Roma, tenendo conto dell’ambiente costiero. Ci aspettiamo una migliore qualità degli arenili senza incrementi della capacità ricettiva degli stabilimenti. Questo significa che il PUA non comporterà un aumento delle presenze sulle spiagge ma ne migliorerà la qualità. Il Piano deve essere sottoposto a VAS ai sensi del Decreto 152/2006, in quanto definisce la destinazione dei suoli e la pianificazione territoriale”.

Lo evidenzia l’Ing. Roberto Coronato, Project Manager VDP, ricordando come nel corso del 2023, VDP s.r.l ha supportato Risorse per Roma nelle attività di Valutazione. Ambientale Strategica del Piano di Utilizzo degli Arenili di Roma. Particolare attenzione è stata posta al tema dell’accessibilità al litorale e quindi della mobilità e dei trasporti.

Attraverso la VAS è stata inoltre posta particolare attenzione al tema delle emissioni in aria, in acqua e nel suolo, così come al consumo di risorsa idrica, ai consumi energetici e alle interferenze con la biodiversità.

“Di fatto il PUA assicura una tutela del contesto interessato e di conseguenza gli effetti attesi sulle varie componenti ambientali sono nettamente positivi – spiega Coronato -. Nell’ambito delle attività di VAS, VDP si è occupata anche della valutazione di incidenza ambientale per la presenza del sito della Rete Natura 2000 di Castel Porziano. Attraverso lo Studio di Incidenza è stata valorizzata la positiva sinergia di Castel Porziano con il Piano i cui obiettivi sono volti a tutelare gli elementi naturali e di pregio presenti nell’area. Al termine della fase di consultazione, recependo le osservazioni dei cittadini e degli altri soggetti interessati, il procedimento di VAS prevede che l’Autorità Competente si esprima sul Piano con un parere motivato, prima dell’approvazione definitiva”.