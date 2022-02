Balneari: De Luca (Pd), 'pronti a sostenere soluzioni condivise'

Roma, 8 feb. (Adnkronos) – "In merito alla vicenda dei balneari la maggioranza in Parlamento, d'intesa con il governo, ha il dovere di superare divergenze o divisioni per definire una soluzione ragionevole, confrontandosi con le Regioni, i Comuni e le associazioni di settore, così da disciplinare in modo organico e coerente, questa materia".

Così Piero De Luca vice capogruppo dem alla Camera.

"L'obiettivo è quello di adottare quanto prima una normativa equilibrata che consenta di evitare una crisi drammatica, avviando il rinnovo dell'affidamento delle concessioni balneari al fine di dare certezza e sicurezza giuridica agli operatori di un settore strategico per l'economia e l'occupazione di tutto il Paese, tutelando però adeguatamente il legittimo affidamento maturato, la forza lavoro, il valore sociale delle aziende attualmente operanti nel comparto, gli investimenti fatti negli anni".