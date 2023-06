Balneari: Ferrara-Maiorino (M5S), 'bene proroga chioschi Capocotta, ora nuovo bando'

Roma, 5 giu. - (Adnkronos) - “Dove l’amministrazione latita, decidono i giudici: e per fortuna, perché altrimenti la spiaggia di Capocotta sarebbe rimasta tutta l’estate senza i suoi chioschi. Il Comune infatti è in ritardo con il nuovo bando di affidamento, ma al tem...

Roma, 5 giu. – (Adnkronos) – “Dove l’amministrazione latita, decidono i giudici: e per fortuna, perché altrimenti la spiaggia di Capocotta sarebbe rimasta tutta l’estate senza i suoi chioschi. Il Comune infatti è in ritardo con il nuovo bando di affidamento, ma al tempo stesso non poteva prorogare quello vecchio a causa di una sentenza del Consiglio di Stato. La situazione si è risolta solo grazie alla decisione di quest’ultimo di sospendere la sua sentenza e permettere la proroga". Così il rappresentante al Consiglio nazionale M5S per la circoscrizione Centro Italia e vicepresidente dell'assemblea capitolina Paolo Ferrara, e la vicecapogruppo al Senato del M5S Alessandra Maiorino.

"Adesso però -continuano -il Campidoglio deve muoversi sul nuovo bando. A partire dall’Assemblea Capitolina, che deve dare delle linee guida precise, sia preservando gli spazi apprezzati dal mondo lgbt e naturista, sia prevedendo dei criteri di preferenza che valorizzino gli operatori con più esperienza nel settore. Possiamo far ripartire le nostre spiagge e dobbiamo farlo bene, promuovendo il know how, la trasparenza e il merito per garantire al Mare di Roma i migliori servizi possibili”.