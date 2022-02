Balneari: Fiano, 'proposta Pd è per gare che valorizzino investimenti fatti'

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – "Noi siamo all'indomani di una sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato la proroga delle concessioni al 2033. Quindi prima di chiamare in causa l'Europa, c'è una sentenza di giudici amministrativi italiani". Così Emanuele Fiano del Pd a La7.

"E' vero che andiamo a toccare uno dei settori più penalizzati in questi anni di pandemia. Parliamo di un settore disastrato. Se bisognerà fare delle gare, la posizione del Pd è che queste gare dovranno tenere in debito conto degli investimenti che le imprese hanno fatto negli anni. Non possiamo mettere a bando senza valorizzare gli investimenti fatti. Deve esserci un giusto mezzo tra la necessità di rimettere in gara ciò che la sentenza amministrativa italiana ci obbliga a rimetere e la valutazione di quello le aziende hanno fatto".